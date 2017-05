First Capital, NAV a 14,3 euro al 31 marzo 2017

di Edoardo Fagnani

16 mag 2017 ore 20:31

First Capital ha esaminato la situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 marzo 2017, dalla quale emerge un Net Asset Value pari a 36,1 milioni di euro, corrispondente a un NAV per azione in circolazione pari a 14,3 euro (rettificato a seguito dell’operazione di raggruppamento azionario). Alla stessa data la posizione finanziaria netta era positiva per 3,8 milioni di euro.

Da inizio anno, il NAV ha registrato una crescita pari al 12,3%, da imputarsi prevalentemente all’incremento del valore delle partecipazioni in portafoglio.

