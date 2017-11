Fiorentino: ‘già coperta oltre metà aumento Carige’ (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

20 nov 2017 ore 06:48

Il quotidiano economico ha intervistato Paolo Fiorentino, amministratore delegato di Banca Carige, sull’aumento di capitale dell’istituto ligure. Il banchiere, a poche ore dall’accordo con Credit Suisse, Deutsche e Barclays che ha reso l’aumento virtualmente in porto, ha messo in evidenza che per la prima volta, in tempi recenti, “una banca italiana dimostra di potercela fare da sola, senza l’intervento dello Stato o del sistema bancario”.

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, Paolo Fiorentino avrebbe dichiarato che dell’aumento di capitale può considerarsi virtualmente coperta una quota di quasi 300 milioni di euro, tra i soci noti, qualcuno nuovo di natura istituzionale, e gli ex bondholder. Sulla domanda se entreranno nel capitale anche Generali, IntesaSanpaolo e Unipol Fiorentino ha dichiarato che bisognerà attendere, anche se si sarebbe registrata “un’ottima predisposizione di tutti”.

