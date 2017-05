Fintel Energia, ottenimento permesso di connessione Kosava Serbia

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 17:30

Fintel Energia ha comunicato che la controllata serba MK-Fintel Wind ha ottenuto il Permesso di Connessione da parte del Gestore Serbo del Sistema di Trasmissione Elettrica Nazionale (EMS) per il suo più grande impianto eolico denominato Kosava da 69 MW, attualmente in costruzione.

L’ottenimento del Permesso di Connessione rappresenta l’ultima fase del processo autorizzativo per la connessione dell’impianto di produzione alla rete elettrica nazionale e per l’ottenimento della tariffa incentivante per 12 anni.

