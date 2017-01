Fininvest: Vivendi, nessuna trattativa. La Borsa scommette, le mosse di Sky (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

12 gen 2017 ore 07:17

Il quotidiano torna sulla vicenda Mediaset e sulla contesa Fininvest-Vivendi per il suo controllo. Poche righe battute nel pomeriggio da Bloomberg hanno riacceso il faro sulla partita in corso. L’agenzia ha riportato l’ipotesi di un’offerta in azioni da parte del gruppo francese verso la holding della famiglia Berlusconi.

Ma ieri sera Fininvest ha chiarito con una nota di non aver ricevuto alcuna proposta e che non esistono né mai sono esistite negoziazioni con Vivendi. Il quotidiano scrive che se ci fossero le condizioni, Rupert Murdoch sarebbe pronto ad andare in aiuto di Fininvest.

Nel frattempo prosegue a Milano l’inchiesta a carico di ignoti in seguito all’esposto presentato da Mediaset per l’ipotesi di manipolazione del mercato.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.