Fincantieri vuole delistare la controllata Vard

di Edoardo Fagnani

13 nov 2017 ore 07:01

Fincantieri ha comunicato che la controllata Fincantieri Oil & Gas ha presentato a Vard una proposta di delisting della stessa tramite una procedura di voluntary delisting dal Main Board della Singapore Exchange Securities Trading Limited. Il Consiglio di Amministrazione di Vard ha valutato la proposta e ha deliberato di richiedere alla Borsa di Singapore l’approvazione del delisting.

Nel dettaglio, Fincantieri Oil & Gas farà un’offerta per tutte le azioni ordinarie di Vard, non detenute e controllate. In particolare, l'offerente metterà sul piatto 0,25 dollari di Singapore in contanti per ogni azione consegnata in accettazione dell’offerta, per un esborso massimo di 60.943.572,50 dollari (pari a circa 38,5 milioni di euro al cambio attuale) in caso di piena adesione.

L’offerta sarà finanziata tramite risorse finanziarie disponibili.

Fincantieri Oil & Gas detiene al momento 936.225.710 azioni di Vard, pari a circa il 79,34% del capitale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.