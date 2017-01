Fincantieri tra i migliori (+7,1%)

di Edoardo Fagnani

20 gen 2017 ore 17:39

Ottima giornata per Fincantieri (+7,14% a 0,54 euro). La società ha firmato un accordo preliminare con il gruppo statunitense Carnival Corporation per la costruzione di due nuove navi da crociera, del valore complessivo di oltre un miliardo di euro, che saranno destinate ai brand Holland America Line (HAL) e Princess Cruises.

Intanto, gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 0,48 euro a 0,6 euro il target price su Fincantieri, in seguito al miglioramento delle stime sull’utile per azione per il triennio 2016/2018; gli esperti hanno ribadito l’indicazione di acquisto delle azioni, ipotizzando importanti benefici da un’eventuale acquisizione del 66,66% di Stx France.

