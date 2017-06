Fincantieri, si riapre la trattativa con Parigi (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

2 giu 2017 ore 09:17

Il quotidiano scrive che, dopo le dichiarazioni del neo presidente francese Emmanuel Macron, si riaprirà il negoziato per l’ingresso di Fincantieri in Stx France. Secondo Il Sole24Ore di certo c’è che nessuno vuole andare allo scontro. Né il governo transalpino che, sempre per bocca di Macron, si è comunque rallegrato dell’alleanza industriale, che concretizza la forza dell’Europa e l’eccellente relazione tra i due paesi, né quello italiano che, attraverso il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, si è detto sicuro che si troveranno soluzioni comuni e condivise, sulla base dell’intesa raggiunta poche settimane fa.

