Fincantieri: ricavi, ebitda e debito dei primi 9 mesi del 2017

di Mauro Introzzi

9 nov 2017 ore 18:45

Fincantieri ha chiuso i primi 9 mesi del 217 con ricavi pari a 3,57 miliardi di euro, in incremento del 10,7% rispetto ai 3,23 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il margine operativo lordo ha toccato i 233 milioni di euro, in salita dai 185 milioni di euro dello stesso periodo del 2016 con una marginalità sui ricavi salita dal 5,7% al 6,5%.

La posizione finanziaria netta consolidata presentava a fine settembre 2017 un saldo negativo per euro 501 milioni, dai 615 milioni di euro di fine 2016.

Il gruppo prevede risultati per l’esercizio 2017 in linea con le proiezioni economico-finanziarie comunicate in sede di presentazione del piano industriale.

