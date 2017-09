Fincantieri programma LCS, consegnata Little Rock

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 07:42

Nell’ambito del programma Littoral Combat Ship, il consorzio di cui fanno parte Fincantieri (tramite la controllata Fincantieri Marinette Marine) e Lockheed Martin Corporation, ha consegnato “Little Rock” alla US Navy presso il cantiere di Marinette (Wisconsin).

“Little Rock” fa parte di un piano avviato nel 2010 che comprende 11 navi, tutte già finanziate, in aggiunta alle due unità consegnate prima del 2010 (“Freedom” - LCS 1 e “Forth Worth” - LCS 3). Fincantieri e Lockheed Martin hanno già consegnato cinque navi alla US Navy, mentre altre sette unità sono in diversi stadi di costruzione nel cantiere di Marinette, più un’altra che completerà il programma.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.