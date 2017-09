Fincantieri vira in rosso (-5,4%)

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 12:16

Fincantieri passa in negativo e perde il 5,38% a 1,038 euro. MF ha descritto l’accordo concluso dal presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Paolo Gentiloni sull’ingresso dell’azienda italiana nel capitale di Stx. Il gruppo italiano avrà il 50% delle azioni dei cantieri transalpini e un ulteriore 1% in prestito dallo Stato francese per 12 anni. Secondo quanto scrive MF in cambio di questo prestito con diritto di ritorno, l’Eliseo ha imposto incontri periodici (dopo 2, 5 o 8 anni) per verificare l’andamento della società. E in caso di inadempimento sugli impegni industriali da parte del socio italiano, la Francia potrà riprendersi il suo 1%, lasciando Fincantieri libera di rivendergli il 50%. Il quotidiano ha precisato anche chi saranno gli altri azionisti: il restante 49% è suddiviso tra Stato francese (34,34%) e Naval Group (10%). Un altro 5,66% è attribuito a dipendenti di Stx (per il 2%) e un raggruppamento di aziende locali (per un 3,66%), che però potrebbero decidere diversamente lasciando la quota a Naval Group, che si porterebbe al 15,66%.

Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno apprezzato l’accordo raggiunto su STX e hanno deciso di alzare da 0,95 euro a 1,07 euro il prezzo obiettivo su Fincantieri. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.

