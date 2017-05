Fincantieri, ok dei soci al bilancio 2016

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 14:19

I soci di Fincantieri hanno approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, unitamente alla proposta del consiglio di amministrazione di destinare l’utile di esercizio per 933mila euro circa alla riserva legale e per i residui 17,74 milioni di euro circa alla riserva straordinaria.



Gli azionisti hanno poi approvato il “Performance Share Plan 2016-2018” per il management di Fincantieri delle sue controllate e la proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare e per un ammontare massimo di azioni non superiore un quinto del capitale sociale della società.

