Fincantieri estende i termini dell'Opa su Vard

di Mauro Introzzi

29 dic 2016 ore 10:20

Fincantieri annuncia che, con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria condizionata finalizzata all’acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited non già detenute direttamente o indirettamente lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas in data 13 novembre 2016, la chiusura del periodo di offerta, originariamente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 29 dicembre 2016, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 12 gennaio 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.