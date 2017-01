Fiat Chrysler Automobiles tonica (+3%) dopo i dati di bilancio

di Edoardo Fagnani

26 gen 2017 ore 12:38

Fiat Chrysler Automobiles guadagna il 3,04% a 10,52 euro. Il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha comunicato i risultati del 2016. L’azienda ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi pari a 111 miliardi di euro, poco oltre i 110,5 miliardi dell’anno precedente. Il reddito operativo adjusted è stato pari a 6,06 miliardi di euro, in salita del 26% rispetto ai 4,79 miliardi del 2015. L’utile netto ha toccato gli 1,81 miliardi di euro, in grandissima crescita rispetto ai 93 milioni dell’anno precedente mentre su base adjusted l’utile netto è stato pari a 2,5 miliardi, in salita del 47% rispetto agli 1,71 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione adjusted ha toccato così gli 1,641 euro per azione, dagli 1,122 euro del 2015. A fine 2016 l’indebitamento netto industriale si è attestato a quota 4,6 miliardi di euro, in calo di 0,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2015. In occasione della presentazione dei conti dei primi nove mesi dell'esercizio il management aveva confermato a 112 miliardi di euro le attese sui ricavi mentre le attese sul reddito operativo adjusted erano state portate a una quota maggiore di 5,8 miliardi, rispetto ai 5,5 miliardi attesi in precedenza. Le attese sull’utile netto adjusted erano state alzate a 2,3 miliardi di euro dai 2 miliardi delle precedenti stime. Il target sul debito era stato invece confermato a una quota inferiore ai 5 miliardi di euro. Fiat Chrysler Automobiles ha diffuso i suoi obiettivi per il 2017. I ricavi netti sono previsti tra i 115 e i 120 miliardi di euro, il reddito operativo superiore ai 7 miliardi, l’utile netto adjusted superiore ai 3 miliardi di euro e l’indebitamento netto industriale sotto i 2,5 miliardi di euro.

