Fiat Chrysler Automobiles precisa su distribuzione azioni GEDI

di Edoardo Fagnani

30 ott 2017 ore 10:37

Fiat Chrysler Automobiles ha comunicato il completamento delle vendite effettuate dagli intermediari per conto degli azionisti che non hanno potuto ricevere le azioni ordinarie di GEDI Gruppo Editoriale di loro spettanza nell’ambito della distribuzione. Le azioni ordinarie della società editoriale distribuite da FCA non sono state rese disponibili negli Stati Uniti e sono state depositate esclusivamente sui conti degli intermediari partecipanti al sistema Monte Titoli.

Di conseguenza, questi azionisti riceveranno, in luogo della distribuzione di azioni ordinarie GEDI, un pagamento pro quota in contanti di 0,04134 dollari equivalente a 0,035653 euro per azione ordinaria Fiat Chrysler Automobiles.

