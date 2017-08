Frenata di Fiat Chrysler Automobiles (+0,3%)

di Edoardo Fagnani

22 ago 2017 ore 17:38

Ha rallentato la corsa di Fiat Chrysler Automobiles, dopo aver terminato la seduta di ieri con un balzo di quasi il 7%. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha registrato un minimo ribasso dello 0,26% a 11,47 euro.

In una nota il gruppo cinese Great Wall Motors ha precisato di non aver contattato i vertici di Fiat Chrysler Automobiles per valutare un eventuale interesse sul gruppo guidato da Sergio Marchionne. Ieri, l’azienda quotata a Piazza Affari aveva precisato di non essere stato approcciato da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business.

Intanto, gli analisti di Goldman Sachs hanno confermato Fiat Chrysler Automobiles nella propria lista dei titoli da acquistare con convinzione, sulla base di un prezzo obiettivo di 19,2 euro. Tuttavia, gli esperti hanno segnalato che il valore delle azioni, sulla base della somma delle valutazione delle attività del gruppo, è pari a 32,5 euro.

