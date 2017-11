Ferrari in rosso (-1,7%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

2 nov 2017 ore 12:35

Ferrari vira in negativo e perde l’1,73% a 102 euro, dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Il Cavallino Rampante ha chiuso i primi nove mesi del 2017 un fatturato pari a 2,58 miliardi di euro, in salita del 14% rispetto ai 2,27 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 401 milioni di euro, in miglioramento del 39% dai 288 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. Ferrari ha archiviato il terzo trimestre 2017 con un fatturato pari a 836 milioni di euro, in salita del 7% rispetto ai 783 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. L’ utile netto è stato pari a 141 milioni di euro, in miglioramento del 24% dai 113 milioni dello stesso periodo del 2016. Il consensus degli analisti prevedeva per il trimestre ricavi pari a 828,2 milioni e un utile netto di 128 milioni di euro. Sulla base di questi risultati il Cavallino Rampante ha rivisto al rialzo le prospettive per l’intero 2017. Le consegne sono previste sopra le 8.400 unità, i ricavi nell’intorno dei 3,4 miliardi (oltre i 3,3 miliardi previsti in precedenza) e il margine operativo lordo adjusted a circa un miliardo (oltre i 950 milioni previsti in precedenza).

