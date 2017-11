Ferrari, i conti dei primi 9 mesi del 2017. Alzate le stime sull’anno

Ferrari ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con una crescita di tutti i principali aggregati economico finanziari e un calo dell’indebitamento. Rivisto al rialzo l’outlook sul 2017

di Mauro Introzzi

2 nov 2017 ore 12:19

FERRARI, CONTI ECONOMICI DEI PRIMI 9 MESI DEL 2017

Ferrari ha archiviato il periodo gennaio-settembre con un fatturato pari a 2,58 miliardi di euro, in salita del 14% rispetto ai 2,27 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Le auto consegnate sono state 6.381 dalle 6.074 dello stesso periodo del 2016.

Il margine operativo lordo ha toccato i 778 milioni di euro, in salita del 25% rispetto ai 619 milioni dei primi 9 mesi del 2016, mentre il reddito operativo si è attestato a 581 milioni, in salita del 32% dai 439 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 401 milioni di euro, in miglioramento del 39% dai 288 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. L’utile netto per azione è stato pari a 2,11 euro.

FERRARI, CONTI ECONOMICI DEI TERZO TRIMESTRE 2017

Ferrari ha archiviato il terzo trimestre 2017 con un fatturato pari a 836 milioni di euro, in salita del 7% rispetto ai 783 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Le auto consegnate sono state 2.046 dalle 1.978 dello stesso periodo del 2016.

Il margine operativo lordo ha toccato i 266 milioni di euro, in crescita del 13% rispetto ai 234 milioni del terzo trimestre 2016, mentre il reddito operativo si è attestato a 202 milioni, in salita del 17% dai 172 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 141 milioni di euro, in miglioramento del 24% dai 113 milioni di euro dello stesso periodo del 2016. L’utile netto per azione è stato pari a 74 centesimi di euro.





FERRARI, DEBITO A SETTEMBRE 2017

A fine settembre 2017 l'indebitamento industriale netto di Ferrari era pari a 485 milioni di euro, in calo dai 653 milioni di fine 2016. Il flusso di cassa libero generato dalle attività industriali è stato pari a 315 milioni di euro, dai 351 dello stesso periodo dell’anno precedente.





FERRARI, LE STIME DEL CONSENSUS

Il consensus degli analisti prevedeva per il trimestre ricavi pari a 828,2 milioni, un margine operativo lordo di 250,5 milioni di euro, un reddito operativo di 188 milioni di euro e un utile netto di 128 milioni di euro.

FERRARI: RIVISTO L’OUTLOOK 2017

Il Cavallino Rampante ha rivisto al rialzo le sue prospettive per il 2017. Le consegne sono previste sopra le 8.400 unità, i ricavi nell’intorno dei 3,4 miliardi (oltre i 3,3 miliardi previsti in precedenza) e il margine operativo lordo adjusted a circa un miliardo (oltre i 950 milioni previsti in precedenza).

A fine anno l’indebitamento industriale netto è visto sotto i 500 milioni mentre nelle precedenti attese era a circa 500 milioni.