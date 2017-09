Ferrari (-6,9%) maglia nera al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

7 set 2017 ore 17:37

Pessima giornata per Ferrari (-6,91% a 91 euro). Gli analisti di Morgan Stanley hanno peggiorato il giudizio sul Cavallino Rampante, portandolo da “Overweight” (sovrappesare) ad “Underweight” (sottopesare), in seguito al forte rialzo messo a segno dal titolo da inizio anno. Gli esperti hanno una valutazione di 100 dollari per azione, che all'attuale tasso di cambio corrisponde a circa 84 euro.

