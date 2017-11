Salvatore Ferragamo maglia nera al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 17:36

Salvatore Ferragamo ha subito una flessione del 4,08% a 20,94 euro. La società ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi pari a 1,005 miliardi di euro, in diminuzione dello 0,9% a tassi di cambio correnti rispetto agli 1,014 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dello scorso anno. A cambi costanti la crescita dei ricavi è stata pari allo 0,2%. Il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 82 milioni di euro, segnando un decremento del 26,8% rispetto ai primi nove mesi del 2016.

Non si sono fatte attendere le indicazioni degli analisti dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Société Générale ha limato da 25 euro a 24 euro il prezzo obiettivo su Salvatore Ferragamo, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per il triennio 2017/2019; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio. Per lo stesso motivo ODDO BHF ha sforbiciato da 26,5 euro a 25,5 euro il target price sull’azienda, anche se ha confermato l’indicazione di acquisto delle azioni. Sulla stessa lunghezza d’onda Mediobanca e Barclays, che hanno tagliato a 22 euro e a 23 euro per azione la valutazione su Salvatore Ferragamo, in seguito alla riduzione delle stime sull’utile per azione per i prossimi trimestri; gli esperti hanno confermato il giudizio “Neutrale”. Stesso giudizio da UBS, che ha tagliato da 24 euro a 22 euro il target price sull’azienda, evidenziando scarsa visibilità sulle prospettive per il 2018. Jp Morgan, invece, si è limitata a limare le previsioni sull’utile per azione per il biennio 2017/2018; gli esperti hanno ribadito il rating “Neutrale” e il prezzo obiettivo di 21,5 euro.

