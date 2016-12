Ferragamo, accordo con l'Agenzia delle Entrate sul Patent Box

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 09:33

Ferragamo ha siglato, con l'Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, l'accordo che definisce il metodo di calcolo della quota di reddito esente da Ires e Irap ai fini del cosiddetto Patent Box per l'utilizzo "diretto" degli intangibili.

Per la base di calcolo dell’agevolazione complessiva, a tale quota di reddito (utilizzo diretto) si aggiungono le royalty percepite per la concessione in licenza dei marchi Ferragamo per occhiali, profumi e orologi (utilizzo indiretto).

Il Patent Box è un regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto o la concessione in uso a terzi di diritti di proprietà intellettuale. Per Salvatore Ferragamo l’agevolazione spetta per marchi e design.

Salvatore Ferragamo ha esercitato opzione per gli anni di imposta 2015-2019. Da stime effettuate dalla società, il beneficio per l’anno di imposta 2015 derivante dalla somma dell’agevolazione spettante per l’uso diretto ed indiretto dei propri marchi e del design è di ammontare significativo e di natura price sensitive.

Per il 2016 il beneficio sarà quantificabile a seguito della chiusura del bilancio.

