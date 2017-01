FCA tenta il rimbalzo (+7%)

di Edoardo Fagnani

13 gen 2017 ore 09:04

Partenza positiva per Fiat Chrysler Automobiles, dopo aver terminato la seduta di ieri con un tonfo del 16,1%; il titolo del gruppo automobilistico sale del 7% a 9,395 euro. La Repubblica ha riportato le reazioni di Sergio Marchionne, numero uno di Fiat Chrysler Automobiles, in merito alle accuse dell’Epa sulle emissioni americane dei motori diesel. Il manager sostiene che il gruppo non abbia commesso alcuna frode e che il caso non sia in nulla assimilabile a quello di Volkswagen. Marchionne evidenzia che la casa tedesca aveva montato un dispositivo che era in grado di distinguere quando l’auto si trovava al test e quando si trovava su strada mentre quello di FCA si comporta sempre allo stesso modo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.