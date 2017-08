FCA, prima dell’alleanza il nuovo piano al 2022 (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

18 ago 2017 ore 07:50

Il quotidiano economico mette nuovamente sotto la lente Fiat Chrysler Automobiles e scrive che anche Dongfeng Motor, dopo Geely, ha chiarito di non aver presentato alcuna offerta per il gruppo italiano. Dichiarazioni però che “non tolgono in ogni caso appeal alla scommessa di una grande operazione futura”.

Importante sarà capire ora la strategia di FCA in materia di auto del futuro. La compagnia avrebbe dato un segnale chiaro: da un lato l’impegno a realizzare entro il 2019 la prima Maserati elettrica e dall’altro l’intesa con Bmw, Intel e Mobileye per una piattaforma comune per produrre la vettura a guida autonoma. Secondo il Sole24Ore quel che più preme è comprendere come queste verranno declinate nel nuovo piano strategico di Fiat Chrysler Automobiles. E proprio quest’ultima questione “è uno dei tasselli chiave per definire la mappa delle potenziali alleanze”.

Il quadro sarà più chiaro con l’approvazione del bilancio 2018 quando FCA presenterà il nuovo progetto industriale al 2022.

