CNH Industrial (+5,5%) la migliora la FTSEMib

di Edoardo Fagnani

31 ott 2017 ore 16:01

CNH Industrial è balzata del 5,48% a 10,97 euro. La società ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi pari a 19,26 miliardi di dollari, in aumento del 7,7% rispetto ai 17,87 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il periodo si è chiuso con un utile pari a 353 milioni di dollari, in miglioramento rispetto alla perdita di 345 milioni di dollari dello stesso periodo del 2016. Sulla base di questi risultati il management ha aumentato gli obiettivi per l’intero 2017 in termini di ricavi e di risultato per azione, e ha rivisto leggermente al rialzo l’obiettivo di indebitamento netto industriale. Ora i ricavi delle attività industriali sono previsti tra 25 e 25,5 miliardi di dollari, il risultato diluito per azione adjusted tra i 44 e i 46 centesimi di dollaro e l'indebitamento netto industriale a fine 2017 tra gli 1,5 e gli 1,7 miliardi di dollari.

