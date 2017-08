Prosegue la corsa di FCA (+5,3%)

di Edoardo Fagnani

24 ago 2017 ore 12:26

Prosegue il rally di Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne balza del 5,28% a 12,77 euro.

L’agenzia di stampa internazionale Bloomberg ipotizzava ieri lo scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per creare il polo del lusso italiano. Altre indiscrezioni circolate ieri indicavano che ben prima di questi futuribili scenari sarebbero ormai maturi i tempi per lo spin off della componentistica, con la cessione di Magneti Marelli e Comau. Infine secondo La Repubblica "da New York e da Pechino fonti autorevoli confermano l’interesse dei cinesi di Great Wall per il marchio Jeep".

Intanto, gli analisti di Banca Akros hanno alzato da 13 euro a 16,5 euro il target price su Fiat Chrysler Automobiles, incorporando nel modello di valutazione l’ipotesi di scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati, oltre allo spin-off delle attività di componentistica. Gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni.

