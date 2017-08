Che balzo per FCA (+6,9%)!

di Edoardo Fagnani

21 ago 2017 ore 17:40

Fiat Chrysler Automobiles protagonista assoluta di giornata, dopo l’ottima performance messa a segno la scorsa settimana. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha registrato un balzo del 6,92% a 11,44 euro.

L'Economa, l’inserto economico settimanale del Corriere della Sera, ha ribadito le indiscrezioni di un interesse cinese su Fiat Chrysler Automobiles, nonostante le smentite di Pechino. Secondo l'inserto i vertici del gruppo, nella persona del presidente John Elkann, ritengono che l'auto sia "tutt'altro che intoccabile" e ricorda che l'operazione ritenuta "ideale", cioè quella con General Motors o Volkswagen, sarebbe anche "una cessione di sovranità" visto che EXOR (+0,57% a 52,55 euro) difficilmente sarebbe l'azionista di riferimento. Nel caso di un'integrazione con General Motors, secondo l'inserto, l'operazione sarebbe win-win, con "Jeep e tutto il resto che ne uscirebbero blindati", FCA che "non avrebbe più il problema di dimensioni e successione di Marchionne" e con GM che "tornerebbe incontestata leader mondiale" a qualche milione di auto di distanza da Toyota e Volkswagen. Infine, l’Economia ha rilanciato l'ipotesi di scorporo di Alfa Romeo e Maserati. Secondo quanto riportato da alcune agenzie stampa, invece, il gruppo cinese Great Wall Motor avrebbe manifestato interesse per rilevare il marchio Jeep da Fiat Chrysler Automobiles; tuttavia, l’azienda asiatica non avrebbe ancora presentato alcuna offerta ufficiale. L’agenzia Reuters ha aggiunto che Great Wall Motor sarebbe intenzionata a presentate un’offerta per rilevare il controllo di tutta – o di un parte di – Fiat Chrysler Automobiles. Tuttavia, il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha precisato di non essere stato approcciato da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.