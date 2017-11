Seduta brillante per FCA (+2,9%)

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 10:25

Fiat Chrysler Automobiles guadagna il 2,94% a 15,74 euro. Nel mese di ottobre 2017 il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha immatricolato in Italia 41.200 auto. La sua quota di mercato si è attestata al 26,1%, in calo dal 28,2% del mese precedente. Nei primi dieci mesi del 2017 Fiat Chrysler Automobiles ha registrato 486.100 immatricolazioni, l’8% in più in confronto al 2016.

