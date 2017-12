Ottima seduta per Fiat Chrysler Automobiles (+3%)

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 09:03

Fiat Chrysler Automobiles registra un progresso del 3,04% a 14,56 euro.

Il Sole24Ore di domenica ha ripreso le parole pronunciate da Sergio Marchionne in occasione della presentazione della partnership con Sauber che dalla prossima stagione riporterà l’Alfa Romeo in Formula 1. Il manager ha aperto all’ipotesi di una doppia Ipo per Magneti Marelli e Comau, spin off che potrebbero concretizzarsi il prossimo anno. Il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles ha poi frenato sullo spin off del polo del lusso (ossia di Alfa Romeo e Maserati), considerato prematuro.

Intanto, venerdì il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di novembre in Italia sono state immatricolate oltre 156mila vetture, il 6,8% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi undici mesi dell'anno le vendite di veicoli in Italia sono aumentate dell'8,7% rispetto allo stesso periodo del 2016. Fiat Chrysler Automobiles ha fatto peggio del mercato. Lo scorso mese il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha venduto in Italia circa 39.500 vetture, in calo del 5,1% rispetto a novembre del 2016. Di conseguenza, la quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia si è attestata al 25,3%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.