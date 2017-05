Fiat Chrysler Automobiles (-6%) la peggiore al FTSEmib

di Edoardo Fagnani

18 mag 2017 ore 12:09

Fiat Chrysler Automobiles registra uno scivolone del 5,96% a 9,08 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in avvio di giornata. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti potrebbe procedere con una causa civile nei confronti del gruppo guidato da Sergio Marchionne in merito a un eccesso di emissioni dai motori diesel. La causa potrebbe essere aperta già nei prossimi giorni.

