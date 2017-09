Prese di beneficio su Fiat Chrysler Automobiles (-1,5%)

di Edoardo Fagnani

4 set 2017 ore 12:27

Seduta negativa per Fiat Chrysler Automobiles, dopo il forte rialzo messo a segno la scorsa settimana. Le azioni del gruppo automobilistico scende dell’1,35% a 13,16 euro.

Il numero uno dell’azienda, Sergio Marchionne, ha ribadito che non sono pervenute richieste dal gruppo cinese Great Wall. Il manager ha confermato l’ipotesi di separazione delle attività di componentistica, che potrebbe concretizzarsi entro la fine del 2018. Al contrario, Marchionne ritiene prematuro lo scorporo di Alfa Romeo e di Maserati, in quanto ritenute due realtà ancora in fase di sviluppo.

Intanto, ad agosto Fiat Chrysler Automobiles ha registrato un incremento delle vendite: le immatricolazioni, pari a 24mila unità circa, sono aumentate del 15,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa. La quota di mercato è del 28,8%, la stessa dell’agosto 2016.

