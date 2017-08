FCA, nota ufficiale sugli interessi cinesi

di Mauro Introzzi

Fiat Chrysler Automobiles ha diffuso in comunicato stampa per replicare alle voci di mercato in merito ad un interesse di terzi per il brand Jeep.

Il gruppo italoamericano ha dichiarato, in risposta alle voci di mercato in merito ad un possibile interesse di Great Wall Motors per il marchio Jeep di:

non essere stata approcciata da Great Wall Motors riguardo al brand Jeep o ad altre questioni relative al suo business.

Il gruppo ha ribadito le priorità per i prossimi mesi:

FCA è pienamente impegnata nel perseguire il suo piano 2014-2018, di cui ha raggiunto ogni obiettivo alla data odierna ed al cui completamento mancano solo 6 trimestri.

In precedenza alcune agenzie stampa avevano indicato che il gruppo cinese Great Wall Motor avrebbe manifestato interesse per rilevare il marchio Jeep da Fiat Chrysler Automobiles senza aver ancora presentato alcuna offerta ufficiale.