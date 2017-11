FCA, le immatricolazioni a ottobre 2017

di Mauro Introzzi

2 nov 2017 ore 18:08

Fiat Chrysler Automobiles, nel mese di ottobre 2017, ha immatricolato in Italia 41.200 auto. La sua quota di mercato si è attestata al 26,1%, in calo dal 28,2% del mese precedente.

Il progressivo annuo registra 486.100 immatricolazioni – l’8% in più in confronto al 2016 – e una quota al 28,7%.

Secondo la nota della società "il risultato di ottobre è determinato dal fatto che sono state privilegiate le vendite ai clienti retail".

Numerosi i modelli di Fiat Chrysler Automobiles nella top ten delle vendite: alle spalle di Panda e Ypsilon – rispettivamente prima e seconda – si piazzano tra le prime dieci anche 500X, 500 e Renegade.

Complessivamente, in Italia, sono state immatricolate 157.900 autovetture, un dato in rialzo del 7,1% rispetto a ottobre 2016 (Immatricolazioni auto in salita anche a ottobre 2017).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.