Fca, la cessione di Marelli e Comau prima dello spin-off di Alfa e Maserati (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

24 ago 2017 ore 08:39

Il quotidiano scrive che nonostante le smentite della stessa società le voci sul possibile spezzatino di Fiat Chrysler Automobiles si infittiscono. L’agenzia di stampa internazionale Bloomberg ipotizzava ieri lo scorporo dei marchi Alfa Romeo e Maserati per creare il polo del lusso italiano. Altre indiscrezioni circolate ieri indicavano che ben prima di questi futuribili scenari sarebbero ormai maturi i tempi per lo spin off della componentistica, con la cessione di Marelli e Comau.

Infine secondo La Repubblica "da New York e da Pechino fonti autorevoli confermano l’interesse dei cinesi di Great Wall per il marchio Jeep".

