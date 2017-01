Fiat Chrysler Automobiles, i conti del 2016

FCA ha chiuso il 2016 con utili in grande crescita e un reddito operativo che si è attestato su livelli record. In calo l’indebitamento netto industriale. Il gruppo ha diffuso le stime sul 2017

di Mauro Introzzi

26 gen 2017 ore 12:03

Fiat Chrysler Automobiles ha chiuso il 2016 con utili in grande crescita. Secondo quanto riporta la nota della società il reddito operativo si è attestato su livelli record. In calo l’indebitamento netto industriale. Il gruppo ha diffuso le stime sull’intero 2017.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES: AGGREGATI ECONOMICI DEL 2016

FCA ha chiuso il 2016 con ricavi pari a 111 miliardi di euro, poco oltre i 110,5 miliardi dell’anno precedente. Il reddito operativo adjusted è stato pari a 6,06 miliardi di euro, in salita del 26% rispetto ai 4,79 miliardi del 2015. L’utile netto ha toccato gli 1,81 miliardi di euro, in grandissima crescita rispetto ai 93 milioni dell’anno precedente mentre su base adjusted l’utile netto è stato pari a 2,5 miliardi, in salita del 47% rispetto agli 1,71 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione adjusted ha toccato così gli 1,641 euro per azione, dagli 1,122 euro del 2015.

FCA, I CONTI DEL QUARTO TRIMESTRE 2016

Nel solo quarto trimestre i ricavi sono saliti dell’1% rispetto a 12 mesi prima a 29,72 miliardi mentre il reddito operativo adjusted è stato pari a 1,55 miliardi dagli 1,53 di 12 mesi prima. L’utile netto adjusted è stato pari a 539 milioni, in calo dagli 1,04 miliardi dello stesso periodo del 2015.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES: INDEBITAMENTO E LIQUIDITÀ A FINE 2016

A fine 2016 l’indebitamento netto industriale si è attestato a quota 4,6 miliardi di euro, in calo di 0,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2015. La riduzione è stata frutto principalmente della generazione di cassa delle attività industriali che, al netto di investimenti per 8,8 miliardi di euro, è stata pari a 1,8 miliardi di euro. A fine dell’anno scorso la liquidità disponibile era pari a 23,8 miliardi di euro, dai 24,56 miliardi di fine 2015.



FCA, QUALI ERANO LE STIME 2016

In occasione della presentazione dei conti dei primi 9 mesi dell'esercizio il gruppo guidato da Sergio Marchionne aveva rivisto al rialzo alcune delle sue stime.

FCA aveva confermato a 112 miliardi di euro le attese sui ricavi mentre le attese sul reddito operativo adjusted erano state portate a una quota maggiore di 5,8 miliardi, rispetto ai 5,5 miliardi attesi in precedenza. Le attese sull’utile netto adjusted erano state alzate a 2,3 miliardi di euro dai 2 miliardi delle precedenti stime.

Il traguardo sul debito era stato invece confermato a una quota inferiore ai 5 miliardi di euro.



A parte l’obiettivo sui ricavi, quindi, tutti gli altri sono stati battuti più o meno ampiamente.

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES: OBIETTIVI 2017

Il gruppo di Sergio Marchionne ha diffuso i suoi obiettivi per il 2017. I ricavi netti sono previsti tra i 115 e i 120 miliardi di euro, il reddito operativo superiore ai 7 miliardi, l’utile netto adjusted superiore ai 3 miliardi di euro e l’indebitamento netto industriale sotto i 2,5 miliardi di euro.