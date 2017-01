FCA (+7%) la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 17:34

Ottima giornata per Fiat Chrysler Automobiles (+6,97% a 9,9 euro), con volumi elevati sul titolo: oggi sono passate di mano oltre 40 milioni di azioni. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sulla società guidata da Sergio Marchionne, portandolo da 9,9 euro a 16,5 euro, in seguito al miglioramento delle stime sulla redditività per il biennio 2017/2018, oltre a ipotizzare una forte generazione di cassa negli esercizi in esame; gli esperti hanno anche inserito l’azienda nella propria lista di titoli europei da acquistare con convinzione.

