FCA (-4,2%) tra i peggiori al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

16 gen 2017 ore 17:38

Andamento decisamente negativo per Fiat Chrysler Automobiles; il titolo del gruppo automobilistico ha lasciato sul terreno il 4,19% a 8,8 euro. Secondo quanto scritto su Milano Finanza negli ambienti industriali e finanziari sarebbe allo studio un ambizioso progetto che prevede l’integrazione tra Fiat Chrysler Automobiles e il colosso tedesco Volkswagen. Il settimanale finanziario ha precisato che un’operazione di questo tipo potrebbe avverarsi solo nel medio periodo, dopo che il gruppo guidato da Sergio Marchionne avrà ridotto l’indebitamento. Milano Finanza ha aggiunto che il futuro per l’attuale numero uno di Fiat Chrysler Automobiles sarà a capo di Ferrari, in quanto il manager ha confermato che lascerà la guida dell’azienda dopo l’approvazione del bilancio del 2018.

In rosso anche la holding EXOR NV (-4,9% a 40,6 euro).

