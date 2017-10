FCA, -1% le immatricolazioni in Europa a settembre 2017

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 08:27

L’ACEA ha comunicato che nel mese di settembre in Europa sono state immatricolate 1,47 milioni di vetture, in flessione del 2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nei primi nove mesi del 2017 le vendite di automobili in Europa sono cresciute del 3,6% a 12,03 milioni di unità.

Lo scorso mese Fiat Chrysler Automobiles ha fatto leggermente meglio del mercato, limitando il calo delle immatricolazioni all'1% con oltre 90mila vetture vendute; di conseguenza, la quota di mercato in Europa del gruppo guidato da Sergio Marchionne si è attestata al 6,1%.

