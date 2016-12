FATTORI DI RETTIFICA DEL 2016

Tutti i fattori di rettifica applicati da Borsa Italiana nel 2016

di Mauro Introzzi

30 dic 2016 ore 18:02

In occasione di alcune operazioni straordinarie (aumenti di capitale, raggruppamenti azionari, split azionari, dividendi straordinari), il prezzo delle azioni di una società subisce un’incongruenza, che non consente di confrontare adeguatamente i valori dei titoli ante e e post operazione.

Di conseguenza, Borsa Italiana si prende la briga di “correggere” i prezzi delle azioni utilizzando i fattori di rettifica. In questo modo il prezzo delle azioni torna ad essere confrontabili.

Nella tabella sottostante sono elencati i fattori di rettifica dei titoli quotati, con riferimento all’esercizio 2016.

Società Fattore di rettifica Giorno Motivo Fiat Chrysler Automobiles 0,66301798 04/01/2016 Separazione Ferrari Saipem 0,12588209 22/01/2016 Aumento capitale Saipem risp. conv. 0,61336384 22/01/2016 Aumento capitale Prelios 0,95201103 05/02/2016 Aumento capitale Zephyro 0,94791667 05/02/2016 Dividendo straordinario BB Biotech 0,2 24/03/2016 Frazionamento azionario MailUp 0,76923077 08/04/2016 Assegnazione gratuita di azioni Primi sui motori 0,99755102 15/04/2016 Aumento capitale Fiat Chrysler Automobiles 0,99455906 29/04/2016 Valsoia 0,9881009 29/04/2016 Dividendo straordinario Dea Capital 0,90970655 13/05/2016 Dividendo straordinario Ambromobiliare 0,985138 13/05/2016 Aumento capitale ERG 0,95442115 20/05/2016 Dividendo straordinario El.En 0,25 27/05/2016 Frazionamento azionario Banco Popolare 0,74193854 03/06/2016 Aumento capitale Seat (ItaliaOnline) 1000 17/06/2016 Raggruppamento azionario Lventure Group 0,95545577 17/06/2016 Aumento capitale Primi sui motori 0,96879252 17/06/2016 Emissione bond convertibile Investimenti&Sviluppo 0,34426384 01/07/2016 Aumento capitale Expert System 0,99548387 15/07/2016 Aumento capitale Tecnoinvestimenti 0,99099804 15/07/2016 Aumento capitale KI Group 0,95887594 22/07/2016 Dividendo straordinario Visibilia Editore 0,99705015 16/09/2016 Aumento capitale GO Internet 0,78980606 30/09/2016 Aumento capitale Innovatec 0,11844078 07/10/2016 Aumento capitale Italia Independent Group 1 28/10/2016 Aumento capitale Snam 0,82538045 04/11/2016 Separazione Italgas Monte dei Paschi di Siena 100 25/11/2016 Raggruppamento azionario Frendy Energy 0,83333333 25/11/2016 Assegnazione gratuita di azioni Mondo TV 0,96198168 16/12/2016 Dividendo straordinario CTI Biopharma 10 01/01/2017 Raggruppamento azionario



