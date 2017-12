Falck Renewables perfeziona acquisizione negli USA

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 17:12

Falck Renewables - tramite la controllata Falck Renewables IS42 LLC - ha perfezionato l'accordo con Canadian Solar per l’acquisizione del 99% delle quote del progetto fotovoltaico Canadian Solar IS-42 per una capacità complessiva di 92MW, situato in North Carolina.

Il prezzo stabilito è di circa 43 milioni di dollari interamente autofinanziato,

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.