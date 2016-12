Falck Renewables, i finanziamenti per un parco scozzese

di Mauro Introzzi

22 dic 2016 ore 15:38

Falck Renewables, tramite la controllata Assel Valley Wind Energy, ha sottoscritto con MUFG (The Bank of Tokyo-Mitsubishi) e Banco de Sabadell un contratto di finanziamento in project financing senza ricorso sul socio per un ammontare complessivo di circa 42,3 milioni di sterline, per il parco eolico di Assel Valley (Scozia), entrato in esercizio alla fine di ottobre 2016.



Il contratto di finanziamento, con scadenza finale al dicembre 2034 e per una durata complessiva di 18 anni, è stato chiuso a condizioni decisamente favorevoli che riflettono l’elevata produttività attesa del parco eolico e la solidità finanziaria del gruppo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.