Exprivia, definiti i termini per rilevare il controllo di Italtel

di Edoardo Fagnani

1 giu 2017 ore 07:15

Exprivia ha comunicato sono stati definiti i termini e condizioni dell'intervento per l’acquisizione del controllo di Italtel nel contesto del progetto di rilancio dell'azienda.

L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo di Italtel da parte di Exprivia, nell’ambito di un piano per la ricapitalizzazione della società, per complessivi 115 milioni di euro. Exprivia parteciperà alla ricapitalizzazione investendo 25 milioni a fronte di una quota dell’81% del capitale ordinario di Italtel. Il progetto prevedrà la partecipazione delle principali banche creditrici di Italtel tramite conversione di una parte dei loro crediti in strumenti finanziari partecipativi di capitale e riscadenziamento dell’indebitamento residuo a termini e condizioni che sono, allo stato, sottoposti all'esame e insindacabile giudizio dei competenti organi deliberanti delle banche medesime.

Per il finanziamento dell’operazione Exprivia prevede di utilizzare risorse rivenienti da un’emissione obbligazionaria di 17 milioni di euro, unitamente ad altre risorse, per 8 milioni, nella disponibilità della normale operatività.

