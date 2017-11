Expert System, le caratteristiche dell'aumento di capitale. Al via il 13 novembre

di Edoardo Fagnani

8 nov 2017 ore 20:57

Expert System ha determinato i termini definitivi dell’aumento di capitale a pagamento, finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie a supporto dell’attuazione della strategia di diversificazione geografica e a mantenere i più elevati standard della piattaforma tecnologica “Cogito”.

La società emetterà sino a un massimo di 3.718.654 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 2 nuove azioni ordinarie ogni 15 azioni possedute al prezzo di 1,3 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a massimi di 4,83 milioni di euro.

L'operazione partirà lunedì 13 novembre 2017 e terminerà il 30 novembre, mentre i diritti resteranno quotati fino al 24 novembre.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.