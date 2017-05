Eurotech sigla partnership tecnologica con il Gruppo Techedge

di Edoardo Fagnani

18 mag 2017 ore 09:10

Eurotech ha siglato una partnership tecnologica con il Gruppo Techedge, specializzato in soluzioni IT per la gestione e il miglioramento dei processi aziendali.

La partnership fra le due aziende leader permette al cliente di integrare le innovazioni lungo tutto il processo di fabbrica.

