Esprinet in forte ribasso (-15,5%)

di Edoardo Fagnani

18 set 2017 ore 17:34

Tonfo di Esprinet che ha lasciato sul terreno il 15,5% a 5,12 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso. La società ha chiuso la prima metà dell’anno con ricavi pari a 1,437 miliardi di euro, in aumento del 15% rispetto al giro d’affari del primo semestre 2016. Al contrario, il periodo si è così chiuso con un utile netto pari a 6,3 milioni, in riduzione del 40% rispetto al primo semestre 2016. Alla luce dei conti della prima metà dell’anno e considerando le prospettive future del mercato il management ha ridimensionato gli obiettivi di redditività per il 2017. A fronte di ricavi compresi tra i 3,2 e i 3,3 miliardi, il gruppo si attende un reddito operativo compreso tra i 34 ed i 36 milioni di euro.

