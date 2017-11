ERG cede la partecipazione in TotalErg

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 18:26

ERG e Total Marketing Services hanno firmato un accordo vincolante con il Gruppo API finalizzato alla cessione del 100% delle azioni di TotalErg, società attiva nella distribuzione di prodotti petroliferi e nella raffinazione. Il perimetro dell’operazione comprende circa 2.600 stazioni di servizio della rete, il polo logistico di Roma e il 25,16% della raffineria di Trecate. L’efficacia dell’operazione, il cui closing è atteso entro il 31 gennaio 2018, è condizionata all’approvazione dell’Antitrust e al completamento della scissione del ramo di azienda di TotalErg relativo al settore dei lubrificanti.

L’importo complessivo che ERG ncasserà per l’equity value dalla transazione è pari a 273 milioni di euro. L'ammontare è inclusivo dei dividendi straordinari distribuiti da TotalErg per complessivi 71 milioni di euro e di una componente differita di 36 milioni di euro circa, regolata da un accordo con scadenza a 5 anni e mezzo, sottoscritto con la stessa API.

Con questa operazione ERG completa il proprio percorso di trasformazione industriale e rafforza la capacità finanziaria per ulteriori sviluppi nelle rinnovabili.

