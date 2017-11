Equita Group debutta all'AIM Italia il 23 novembre

di Edoardo Fagnani

21 nov 2017 ore 19:21

Equita Group ha comunicato che Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della compagnia all'AIM Italia.

L’inizio delle negoziazioni è fissato per giovedì 23 novembre 2017. Il codice ISIN dei titoli è: IT0005312027.

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento riservato a investitori qualificati italiani e professionali esteri di complessive 15.585.261 azioni ordinarie, di cui n. 4.587.815 azioni di nuova emissione, 3.300.000 azioni proprie messe in vendita dalla compagnia e 7.697.446 azioni in vendita da parte degli azionisti di Equita Group.

Nell’ambito del collocamento sono pervenute richieste per 38,1 milioni di azioni da parte di 81 investitori, di cui circa due terzi da investitori italiani e circa un terzo da investitori esteri.

Il prezzo di offerta è stato fissato in 2,9 euro per azione, in base al quale la capitalizzazione di Equita Group è pari 130,8 milioni di euro (escludendo le azioni proprie), mentre la capitalizzazione delle azioni ordinarie, le sole azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato AIM Italia, è pari a 106,3 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è pari a 45,2 milioni di euro, di cui 22,9 milioni a favore della compagnia e 22,3 milioni a favore degli azionisti venditori, prima delle commissioni riconosciute al consorzio per il collocamento.

