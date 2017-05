ePrice, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

10 mag 2017 ore 12:26

ePrice (già Banzai) ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 45,76 milioni di euro, in salita dell'8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine operativo lordo ha evidenziato un rosso pari a 2,8 milioni di euro, in aumento rispetto al passivo di 2,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 2016. Nella posta costi non ricorrenti legati al Piano di Stock Options (0,1 milioni di euro) e implementazione del sistema ERP (0,3 milioni).

Il reddito operativo ha registrato un passivo per 4,3 milioni di euro, in aumento dal rosso di 3 milioni del primo quarter 2016.



La perdita del trimestre si è così attestata a 3,8 milioni di euro, in contrazione rispetto a quella di 4,2 milioni di euro di 12 mesi prima grazie al contributo positivo legato alla quota di earn out (per 700mila euro) già maturata a seguito del verificarsi di talune condizioni previste contrattualmente dalla cessione della divisione Vertical Content al Gruppo Mondadori ed incassata ad aprile 2017, successivamente alla chiusura del periodo.



A fine marzo 2017 il gruppo presentava una liquidità netta pari a 40,7 di euro, in contrazione rispetto ai 56,2 milioni di fine 2016.



Il gruppo guidato da Pietro Scott Jovane ha confermato le stime sull'andamento del 2017 già diffuse, che prevedono una crescita dei ricavi a doppia cifra e un miglioramento dei margini nella seconda parte dell’anno.

