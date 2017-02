ePrice finalizza investimento in Termostore

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 12:11

ePrice ha finalizzato l’investimento di un milione di euro in Termostore, start-up in Italia che ha sviluppato un modello full-service per l’installazione e la manutenzione di impianti di riscaldamento e di climatizzazione.

In seguito al perfezionamento dell’operazione, annunciata con il piano strategico 202o, ePrice detiene una quota pari al 43% del capitale di Termostore.

