ePrice, +8,4% i ricavi nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 20:24

ePrice (ex Banzai) ha comunicato i risultati preliminari del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 45,8 milioni di euro, in crescita dell'8,4% rispetto al dato pro-forma dei primi tre mesi dello scorso anno, al netto della divisione Vertical Content e Saldiprivati, cedute nel corso del 2016.

La soietà ha precisato che la crescita è stata difforme nel trimestre, impattata da un andamento debole di febbraio, a causa della programmata migrazione a SAP, che ha portato alla temporanea sospensione delle attività promozionali durante le settimane di transizione. A questo si è aggiunto un mercato retail in calo (-3% nel mese). Le attività sono tornate a regime a marzo, dando evidenza di crescita nella parte alta del range previsto per il 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.