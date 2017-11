ENI, rafforzata la presenza in Angola

di Edoardo Fagnani

27 nov 2017 ore 14:15

ENI e Sonangol hanno siglato un accordo che assegna al colosso petrolifero italiano il 48% dei diritti del blocco onshore di Cabinda North, di cui il Cane a sei zampe diventa anche operatore.

Il blocco, di cui ENI controllava in precedenza il 15%, si trova in un bacino petrolifero poco esplorato nel nord del Paese. In caso di scoperte significative, la messa in produzione sarà facilitata dalla presenza di infrastrutture già esistenti.

Inoltre, le due aziende hanno firmato un accordo preliminare per la definizione di progetti congiunti su tutta la catena del valore dell’energia.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.