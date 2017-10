ENI in rosso (-1,2%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 11:48

Alle 11.50 ENI era in calo dell’1,15% a 13,76 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017 periodo chiuso con ricavi per 49,37 miliardi di euro, in aumento del 23,6% rispetto ai 39,96 miliardi ottenuti nello stesso arco di tempo dello scorso anno. Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 1,33 miliardi di euro, rispetto al rosso di 1,39 miliardi contabilizzato nei primi nove mesi del 2016. Nel solo terzo trimestre 2017 l’utile operativo adjusted delle continuing operations è balzato a 947 milioni di euro, risultato che si confronta con i 258 milioni ottenuti nel corrispondente periodo del 2016.Tuttavia, il dato è stato di poco inferiore alle stime degli analisti. A fine settembre l’indebitamento finanziario netto era salito a 14,97 miliardi di euro, dai 14,78 miliardi di inizio anno. I vertici di ENI hanno fissato gli obiettivi finanziari e operativi per l'intero 2017. In particolare, il management ha fissato il target di produzione di 1,82 milioni barili equivalenti al giorno (+5% rispetto al 2016). Inoltre, ENI ha confermato la copertura organica degli investimenti e del dividendo (che sarà interamente corrisposto per cassa) allo scenario Brent di circa 60 dollari/barile nel 2017.

